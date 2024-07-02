歐洲盃》荷蘭防線不穩 羅馬尼亞拚防守晉級

荷蘭。（資料照）

比賽時間：07/03 00：00 〔16強淘汰賽〕羅馬尼亞vs荷蘭

荷蘭後防表現乏善可陳，小組表現令人失望

本屆歐國盃總教練科曼（Ronald Koeman）選了不少後衛入隊，包含本季在英超熱刺表現搶眼的後衛范德文（Micky van de Ven），還有效力德甲拜仁慕尼黑的德里赫特（Matthijs de Ligt），可惜上場時間比較少，中場創造力不足。

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先發以年輕球員維爾曼（Joey Veerman）、賴金德斯（Tijjani Reijnders）為主，但經驗不足，在中場不僅不敢接球，也不敢向前盤帶，導致後場的出球非常不順，由守轉攻的速度也非常緩慢，其中維爾曼（Joey Veerman）更因好幾次連續丟掉球權，還沒到半場休息時間就被換下，要勝任國家隊先發還有很長的路要走。

唯一亮點就屬效力英超利物浦的哈克波（Cody Gakpo）了，邊路突破的內切射門非常有威脅性，看起來是少數有在狀態內的選手。

羅馬尼亞鬥志高昂，小組第一晉級

羅馬尼亞自2000年後再闖淘汰賽階段，資格賽八強力壓瑞士及以色列等首名出線，整體的防守協作相當有紀律，資格賽10場只失5球，決賽圈雖然失3球，但整體防守還是相當有水準，各項賽事近5場4次都可以將失球降至3球以下，小組賽首場3：0完勝烏克蘭是代表作，也為後續的晉級奠定良好的基礎。

本場比賽荷蘭要取勝並非易事，羅馬尼亞球員的拚戰精神可以彌補實力上的差距，荷蘭中場是一大弱點，多利用這點施壓羅馬尼亞是有機會取勝的，筆者推薦羅馬尼亞讓分主勝。 （特約作者：Frankco）

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