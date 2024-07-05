中職》張育成的「火球同學」飽受肘傷所苦 歸隊遙遙無期

朱承洋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕29歲的樂天桃猿右投朱承洋（原名：朱俊祥）是張育成的國、高中同學，最快球速飆到154公里，然而去年球季結束朱承洋動右手肘骨刺清除手術，至今都還未實戰投球，由於傷情難料，歸隊沒有時間表。

樂天投手教練許銘傑解釋，朱承洋復健進度確實有點慢，主要是右手肘狀況時好時壞，之前打過PRP（高濃度血小板血漿），但傷勢還是有點反覆，復健期間還沒進牛棚練投，傳接球距離最遠僅15公尺，最近右手肘又有點不舒服，進度只好再往後退。

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許銘傑坦言，教練團原先設定一軍讓朱承洋扛布局投手，原本預期上半季就能傷癒復出，沒想到至今還未復原，少了朱承洋，當然對整體投手布局影響很大，但也無可奈何，好在其他牛棚投手頂上來，表現不俗，「今年他能不能上來投，現在也說不準，但也不想太趕，否則只會讓傷勢更嚴重。」

朱承洋養傷期間，陳冠宇、王志煊、陳柏豪共同扛起牛勝利組重擔，樂天總教練古久保就說，陳柏豪表現超乎預期的好；本季陳柏豪拿下傲視全聯盟的20次救援成功，防禦率1.50。

朱承洋和張育成都是台東成功鎮人，朱承洋過去受訪時曾表示，國中他守游擊、張育成守外野，到了高二張育成為了拚旅外，改練三壘，他依然守游擊，兩人也會登板投球，「從小育成就很強，有一次國中聯賽對新明轟雙響砲，高中最快球速超過140公里。」

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