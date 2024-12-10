古林睿煬專訪》若有機會遇上達比修有 古林已想好問題要請教

古林睿煬。（記者李惠洲攝）

■記者龔乃玠／專訪

日本火腿上月26日在台灣為古林睿煬舉辦加盟記者會，請來效力教士隊達比修有拍攝祝賀影片，讓古林「腦袋當機」，他回憶當時情境說道，「我只看到一個人的嘴巴在動，沒有聲音，有點愣住，直到後續看報導才知道他講了什麼⋯」

達比修有是古林從小的偶像，青少棒時期就穿上11號致敬，兩大印象是「七彩變化球」、「超級萬能」。古林表示，「餅哥（林岳平）有說過，最好的投手狀況就是能隨心所欲，想讓球丟到哪就去哪，達比修有就是如此，讓我很仰望，他就是我心中想要變成的那種投手。」

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先前達比修追蹤古林的Instagram，讓他受到很大的鼓舞，內心卻也有糾結。被問到有沒有跟達比修互動，古林笑說，「沒有⋯我有想說要不要私訊他說，感謝你為我影片，但我又很怕尷尬，萬一傳了沒回怎麼辦⋯」

達比修在祝福古林影片說，「如果有機會的話，希望能夠一起在同隊出賽，在那之前我也期待有朝一日能和你一起練習或是傳接球。」假如真的實現，古林想請教他的不是「七彩變化球」，而是訓練週期的安排，「像是怎麼保養身體，吃這麼多局後，隔1年要怎麼面對身體狀況，這是我很想請教他的東西。」

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