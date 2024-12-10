晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

古林睿煬專訪》若有機會遇上達比修有 古林已想好問題要請教

2024/12/10 12:38

古林睿煬。（記者李惠洲攝）古林睿煬。（記者李惠洲攝）

■記者龔乃玠／專訪

日本火腿上月26日在台灣為古林睿煬舉辦加盟記者會，請來效力教士隊達比修有拍攝祝賀影片，讓古林「腦袋當機」，他回憶當時情境說道，「我只看到一個人的嘴巴在動，沒有聲音，有點愣住，直到後續看報導才知道他講了什麼⋯」

達比修有是古林從小的偶像，青少棒時期就穿上11號致敬，兩大印象是「七彩變化球」、「超級萬能」。古林表示，「餅哥（林岳平）有說過，最好的投手狀況就是能隨心所欲，想讓球丟到哪就去哪，達比修有就是如此，讓我很仰望，他就是我心中想要變成的那種投手。」

先前達比修追蹤古林的Instagram，讓他受到很大的鼓舞，內心卻也有糾結。被問到有沒有跟達比修互動，古林笑說，「沒有⋯我有想說要不要私訊他說，感謝你為我影片，但我又很怕尷尬，萬一傳了沒回怎麼辦⋯」

達比修在祝福古林影片說，「如果有機會的話，希望能夠一起在同隊出賽，在那之前我也期待有朝一日能和你一起練習或是傳接球。」假如真的實現，古林想請教他的不是「七彩變化球」，而是訓練週期的安排，「像是怎麼保養身體，吃這麼多局後，隔1年要怎麼面對身體狀況，這是我很想請教他的東西。」

古林睿煬更多專訪請見：

古林睿煬專訪》搭上餅哥的車 古林完成6年長征

古林睿煬專訪》2023年開竅 得到再來一次的勇氣

古林睿煬專訪》「丟再爛還是要你！」 火腿鐵了心許諾

古林6年成長史自評表

古林給高中出身選手的3個建議

古林睿煬專訪》火腿貼心放《滅火器》愛歌歡迎他 一句 「陪你一起承擔」收服金孫

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中