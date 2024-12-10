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古林睿煬專訪》火腿貼心放《滅火器》愛歌歡迎他 一句 「陪你一起承擔」收服金孫

2024/12/10 12:43

■記者龔乃玠／專訪

帶著眾人的祝福，古林睿煬明年踏上旅日之路，在他內心中，陳偉殷是自己的標竿，期望能複製前輩從日職挑戰大聯盟的路徑，「要成為那樣的選手，我還有很長的路要走，日職對我來說是個開始，面對的挑戰很多。」

轉戰日職的挑戰，像賽季場數從120場增至143場、客場遠征里程暴增，但這些都是調整身體和作息就能克服，日文所說的「人間関係（人際關係）」是古林想要去努力的，早在中職賽季期間跟洋將的交流，古林就特別詢問他們當洋將的心情，「你怎麼融入台灣的環境？」

布雷克在中職打拚5個賽季，被認為是最融入台灣的外國選手之一。古林從他身上看見異地打拚的心法，「想講什麼就講什麼，不要怕得罪別人。我知道日本有他們的眉眉角角，但畢竟我是外國人，首先就是去跟每個人自我介紹，至少先有話聊，這是很大的課題。」

古林睿煬（左）、火腿CEO栗山英樹（右）。（資料照，記者張嘉明攝）古林睿煬（左）、火腿CEO栗山英樹（右）。（資料照，記者張嘉明攝）

火腿隊對洋將的貼心，古林上月21日拜訪艾斯康球場就感受到，不僅一下北海道就有專人陪伴走行程，還特別跟他說，「賽季中任何事情都能討論，我們尊重你的決定，如果結果不好，我們陪你一起承擔。」

而當他踏上球場那一刻，大螢幕顯示「WELCOME！古林睿煬」，球團還播放他的愛歌、滅火器樂團的《台11》，讓古林很感動。被問到這首歌是否會作為出場曲，他笑說，還沒想到這個問題，「真希望滅火器能幫我做一首歌⋯那會很帥！」

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