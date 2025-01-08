中職》年底最大咖FA投手 黃子鵬有先決條件

黃子鵬。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕去年季後的自由市場反應熱絡，4位球星陳韻文、詹子賢、朱育賢和陳子豪都獲得大合約，樂天桃猿本土王牌黃子鵬今年若能累積完整年資，有機會投身自由市場挑戰FA投手最大合約紀錄。

黃子鵬從2018年上一軍後已累積7年資歷，加上是大學畢業後加入中職，年資滿8年就可取得自由球員資格，只要今年投滿80局就能獲得第8年年資，成為季後自由市場最大咖的投手，但在這一天到來之前，黃子鵬想要先創造自己的優勢。

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「老虎」表示，投手要有健康的手臂和身體，才能在市場有競爭的機會，「選手最常說的球季目標是『身體健康』，2024年讓我發現這句話的重要性。」從2017年加入職棒隔季起6年，不論是中繼或先發的角色，黃子鵬幾乎都能投滿整季，直到去年才第1次因肩膀緊繃下二軍。

黃子鵬花了近2個月復出，他認為還算幸運，但不諱言這段期間很焦慮，擔心位置會不會被搶走，「身體要保持健康，才能替球隊好好貢獻，有貢獻才能創造自己的價值，讓想接觸你的球隊知道有沒有這個需求。」

今年隊友朱育賢以4年總額4800萬轉戰味全龍，黃子鵬看見自由市場的活絡，「這是好事，以前行使FA的學長也說，希望讓市場活絡，這對整體環境是好的，同時也有話題，會有更多人來關注中職。」

黃子鵬祝福朱育賢，並認為選手生涯有限，自己做的決定都是最好的選擇，「不管在哪一隊，球員最重要的是讓球迷看到我們的努力。」

統一獅陳韻文去年季後行使FA，續留母隊斬獲推估5年4500萬合約，寫下FA投手最大合約紀錄，如果黃子鵬投入FA，屆時將是31-32歲，加上是珍貴的輪值土投戰力，有機會挑戰FA投手最大合約。

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