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台維斯盃美國隊》差點轉行當保險業務 奧運銀牌克拉吉塞克相隔6年來台踢館

2025/01/31 10:14

克拉吉塞克。（資料照，路透）克拉吉塞克。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025台維斯盃世界組總決賽資格戰今在台北市網球中心點燃戰火，《自由體育》在開打前為讀者介紹此次美國隊成員，讓球迷在為台灣隊應援之際也能更加認識踢館的強敵陣容。

克拉吉塞克（Austin Krajicek），ATP男雙排名41，34歲。

資深一點的球迷或許會覺得克拉吉塞克的姓氏有點熟悉，他的遠親正是世界排名曾高居男單第4、1996年勇奪溫網男單冠軍的荷蘭名將R.克拉吉塞克（Richard Krajicek）。

不過克拉吉塞克進入職業賽場後與男單冠軍的距離卻相當遙遠。他在5歲時央求父親帶自己到俱樂部訓練，過不了多久，教練就告訴他的父親，必須為資質不凡的兒子尋找一個更好的教練。

克拉吉塞克14歲時進入知名的IMG學院訓練，四年後奪得全美青少年冠軍，2011年拿下NCAA男雙冠軍，隔年正式成為職業球員，開始體會巡迴賽場的殘酷。

克拉吉塞克花了約四年才躋身男單前百，最佳名次是94，但大部分時間都在低層級的賽場載浮載沉，當年在坦帕的俱樂部展露的天賦已經完全不值一提，現實是隨著年級增長，實現夢想的成本就愈高。

大學時同是網球選手的女友畢業後有份穩定工作，而克拉吉塞克到了28歲仍提著一只行李箱四處借住別人家，在成為職業選手7年後、排名掉到300名以外時，他決定是時候啟動B計畫了，當時他僅差幾學分就能取得大學的心理學學位，也準備考取保險銷售的證照，就在這時，一位舊時戰友來了電話。

電話那頭是克拉吉塞克在德州A&M大學時的隊友尼東切齊揚（Jeevan Nedunchezhiyan），對方詢問他是否願意搭檔到英國參加幾站男雙賽事，合拍第一站，兩人在英國諾丁漢闖進決賽，隔週在伊爾克利挑戰賽封王，隨後順利取得2018年溫布頓男雙會內賽首輪資格。

左手持拍讓克拉吉塞克在雙打賽場多了單打時沒有的優勢，他很快決定專攻雙打戰場，在接受布萊恩兄弟前教練法默（Phil Farmer）指導後在技術上精益求精，並在2022年4月與克羅埃西亞老將多迪格（Ivan Dodig）合作，同年就攜手闖進法網決賽，但浪費3個賽末點不敵荷蘭羅傑（Jean-Julien Rojer）／薩爾瓦多阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）。

一年後，克拉吉塞克與多迪格再度闖進羅蘭加洛斯決戰，這次沒有再讓勝利溜走，以6：3、6：1輕取比利時吉勒（Sander Gille ）／弗利根（Joran Vliegen），在勇奪生涯首座大滿貫金盃的同時，克拉吉塞克也首度攻頂男雙球王，一度走到絕境的生涯，最後在雙打找到屬於自己的一片天。

克拉吉塞克2018年9月曾與尼東切齊揚來高雄參加海碩盃，以頭號種子身份在4強不敵我國組合許育修／王宇佐，相隔逾6年再次造訪台灣，如今他已是前世界球王以及奧運銀牌得主，實力不可同日而語，明天將與拉姆（Rajeev Ram）對決台灣隊許育修／何承叡。

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