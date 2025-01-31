台維斯盃美國隊》今年爆冷闖進澳網16強 20歲米克森放棄棒球有原因

米克森。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025台維斯盃世界組總決賽資格戰今在台北市網球中心點燃戰火，《自由體育》在開打前為讀者介紹此次美國隊成員，讓球迷在為台灣隊應援之際也能更加認識踢館的強敵陣容。

米克森（Alex Michelsen），ATP男單排名36，20歲。

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18歲那年夏天，當時世界排名250的米克森在只打過一場ATP巡迴賽的情況下，於ATP250等級的名人堂公開賽一路闖進決賽，那週在羅德島紐波特遇到的每個人都問他：「你打算投入職業賽場了嗎？」

那一站，讓米克森的生涯轉了彎，他放棄原定進入喬治亞大學的規劃，直接成為職業選手，一年半後，他在今年澳洲網球公開賽首輪爆冷淘汰希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、第3輪橫掃俄羅斯第19種子卡恰諾夫（Karen Khachanov），首度闖進大滿貫16強，目前是世界前100名中最年輕的美國選手，也是此次美國隊陣容排名最高的球員。

「現在的生活比上大學棒多了，」20歲的米克森稚氣未脫，回想起當年的選擇說，自己從來都不太喜歡上學、也不愛社交，「我只喜歡打網球，偶爾放鬆一下，做我喜歡做的事，雖然現在的生活是長大過程中從未想過的，但我很高興能有這樣的發展。」

米克森原有一條更穩定、未來更清晰的路可以選擇，他的哥哥去年大學畢業後到父親朋友的金融公司任職，離家大約20分鐘車程，「他過得還不錯，」被問及若未成為職業球員，是否也會過著類似的人生，米克森說，「也許會吧，誰知道呢？那不是我熟悉的世界，但我可能也會走向類似的路，我爸是律師，朋友很多……，可能我大學畢業後就會幫我找份工作，想想我的人生如果是那樣過好像也不會太意外。」

但3歲時就對著家裡車庫的門練習反拍的米克森，憑藉對這項運動的熱情和與生俱來的好勝心，成為網壇快速竄起的新星，已經連兩年參加新生代年終賽，「還記得小時候有一天因為下雨不能出去打球，我哭得很慘。」

米克森小時候也打棒球，但他說，很不喜歡因為隊友輸掉比賽的感覺，「我希望勝負都能操之在己。」天生左撇子的米克森是右手持拍，原因與曾接觸棒球有關，知名球評亨莉（Blair Henley）就說，左打棒球選手的揮棒，正好與右手持拍網球選手的雙手反拍雷同，無形之中也形成幫助。

曾指導過阿格西（Andre Agassi）、羅迪克（Andy Roddick）、穆雷（Andy Murray）等人的資深教練吉爾伯特（Brad Gilbert）也對米克森的反拍讚譽有加。他認為，以米克森193公分的身高來說，移動能力相當傑出，加上具頂尖水準的反拍、回發能力，甚至在米克森初出茅廬之際就將他的防守功力與昔日子弟兵穆雷相提並論，期許不言可喻。

只是年輕總是氣盛，米克森去年8月在美國溫斯頓塞勒姆公開賽男單決賽因失分憤怒擊球，不慎打中觀眾席上的球迷，最後只吞下警告未被判失格，曾引發熱議。

米克森今年1月受訪時透露，近期心態上成長不少，不再像過往一樣常摔拍、對包廂碎碎念，在場上更加沉著的原因與合作約半年的教練吉尼普里（Robby Ginepri）有關，這位世界排名最高曾來到第15位的美國退役好手常傳授經驗談，「他經歷過那些非常緊張的時刻，給我很多有用的建議，其實我早就知道自己該冷靜一點了，他幫了大忙。」

事實上，米克森這次在澳網與19歲的好友田勒納（Learner Tien）雙雙寫下個人最佳成績，上次在大滿貫同時有兩位20歲以下的美國好手闖進第3輪，要追溯至2003年美網的羅迪克與吉尼普里，如今青出於藍，有望更勝於藍。

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