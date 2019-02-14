協助馬林魚重整 基特找來波沙達

馬林魚CEO基特找來昔日洋基戰友波沙達（右），擔任特別顧問。（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕馬林魚投、捕手已於台灣時間今晨向春訓報到，趕在開訓前一天，昨網羅前光芒守護神羅莫補強牛棚，將和陳偉殷並肩作戰；球團CEO基特也找來昔日洋基戰友波沙達，擔任特別顧問。

簽老將羅莫 補強牛棚

羅莫去年在光芒搶下25次救援成功，出賽73場（67.1局）、防禦率4.14，還曾扛5場「假先發」，如今與馬林魚簽訂1年250萬美元（約7762萬台幣）合約，儘管下個月將滿36歲，但馬林魚牛棚以年輕球員為主，更需要倚重他的經驗。

馬林魚終結者人選未定，史戴肯里德、左投康利預期將依對手來分擔這角色，羅莫也是選項之一；至於佈局投手，預定交給葛雷洛。

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馬林魚管理團隊也添新血，波沙達已同意再和基特攜手合作，儘管球團尚未宣布，消息提前曝光已掀起話題，令老球迷重溫洋基「四核心」兩大成員聚首，另兩人則是名人堂球星李維拉、退役左投佩提特。

基特接下CEO以來，任用不少洋基人，包括和他一樣生涯都效力洋基的鐵捕波沙達，波沙達在大聯盟打滾17年，2011年退休後就一直住在南佛羅里達，將就近到邁阿密馬林魚協助老友基特。

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