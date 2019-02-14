大谷復出打DH 天使教頭約在「五月天」

大谷翔平（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕天使隊大谷翔平暫時無法「二刀流」，但何時能以指定打擊（DH）之姿復出？新教頭阿斯瑪斯拒絕透露明確時間，僅說大谷可能會在5月某天重回打擊區。

阿斯瑪斯去年10月接掌兵符，昨是他首度在春訓與採訪天使的媒體見面，大谷仍是最大焦點。阿斯瑪斯表示，大谷已展開揮棒練習，努力拚回賽場，「我不打算給確切日期，但應該就是5月。」

大谷去年贏得美聯新人王，10月初由名醫艾勒崔克操刀，進行右肘韌帶置換手術，新球季只能打、不能投，將專任DH，但他的手肘直至今年元月才恢復訓練，包括透過重訓強化右側力量。

請繼續往下閱讀...

二刀流好手難得一見，如何協助大谷繼續投打兼修，是阿斯瑪斯上任後一大課題，他也認為，這是新的領域，特別是大谷很拚又好勝，想快點回場上，更需要謹慎處理。

大谷早已向春訓基地報到，但僅能執行醫生確認過的復健計畫，復出前主要由老將普侯斯打DH。阿斯瑪斯說：「我們想保護大谷，讓他能長期投打兼顧，假如回歸時間必須延後，我們就會這麼做。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/