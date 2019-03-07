中職30系列》「金臂人」投破行規 10萬級第1人

「金臂人」黃平洋，在職棒2年就突破中職最高月薪8萬元的天花板，拿到12萬元月薪。（資料照）

今昔「薪」情 天差地遠

今年中職可望打破紀錄有17位50萬月薪俱樂部成員，時間倒退中職元年草創時，頂級A咖球星到底月領多少？從中可看出30年來薪資結構的變化。

職棒元年 最高月薪8萬

職棒元年（1990年）規定聯盟最高月薪8萬元，調薪上限20%，依照這些規定，最快職棒3年才會出現月薪10萬元級的球員；但是味全龍「金臂人」黃平洋硬是突破規定，提前成為中職史上月薪達到6位數的第1人。

黃平洋曾經以捕手身分入選LLB世界青少棒賽明星隊，高中改練投手，成棒時期成為台灣隊不可或缺的主力，1987年亞錦賽更完投擊敗日本隊，對韓國隊先發8.2局拿下勝投，幫助台灣隊打進88年奧運，並獲選最佳投手和大會MVP。

請繼續往下閱讀...

黃平洋特案調薪

突破天花板

台灣職棒開打前黃平洋從日本社會人球隊日本通運返台加盟味全龍，獲月薪8萬元最高待遇，他也投出超越身價的成績，憑著犀利的「七彩變化球」，出賽39場包括24場先發，投出17場完投、3場完封，投了聯盟最多的246局，贏得勝投王（20）和三振王（177），還有5場救援成功，防禦率2.23。

黃平洋的優異表現讓調薪上限20%的齊頭式平等變成不平等，黃平洋該如何調薪引發討論，最後由領隊會議通過給予「特案處理」，調幅不受限制，味全龍決定加薪50%，黃平洋職棒2年月薪成為12萬元。

職棒2年黃平洋雖然只拿下13勝，但是防禦率1.89稱王，20場完投也是聯盟第1，對統一獅的總冠軍賽更在第1戰完投勝，第4戰獨撐14局吞敗，只休息2天在第6戰完封勝，隔天又在第7戰後援3.1局，無奈力氣放盡而輸球。

此時20%的調薪上限仍存在，黃平洋的調薪再度引發討論，結果因為從日職巨人隊返台的呂明賜以月薪20萬元加盟味全龍而獲得解套，黃平洋也加薪到20萬元，調幅達到66.7%。（記者吳清正）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/