專家押楚奧特 本季再奪美聯MVP

大聯盟官網預測年度獎項得主

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟將於台灣時間本週五正式開打，官網邀請50幾位專家預測年度獎項得主，剛和天使簽下破紀錄大合約的楚奧特被看好再奪美聯年度MVP，國聯則是洛磯艾倫納多。

楚奧特（資料照，今日美國）

楚奧特7個完整球季拿過2次年度MVP，另有4次排名第2，去年打擊三圍.312/.460/.628，擊出39支全壘打，並有24次盜壘，1.088的OPS高居大聯盟第1，27歲的楚奧特被認為還會再進化，大聯盟專家的模擬投票中，得票數是第2名太空人布瑞格曼的將近4倍。

國聯MVP選艾倫納多

艾倫納多已連續4年贏得銀棒獎和連續6年金手套獎，過去4年他在國聯MVP票選從第8、第5、第4到第3，官網認為他將在激烈競爭中脫穎而出，第1次贏得年度MVP。

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紅襪塞爾和國民薛哲被看好可贏得塞揚獎，塞爾加盟紅襪的2017年在塞揚獎票選排名第2，去年雖然下半季受傷，仍排名第4，專家認為塞爾若保持健康，將會首度得獎；薛哲最近6年拿過3次塞揚獎，另外3年都在前5名，包括去年排名第2，穩定表現深獲肯定，遙遙領先其他競爭者。

2名將之後 搶新人王

被看好贏得新人王的都是名將之後，包括藍鳥小葛雷洛和教士小塔提斯，大聯盟頭號新秀小葛雷洛因左腹斜肌拉傷，不會太快上到大聯盟，仍被專家一致看好。大聯盟新秀排名第2的小塔提斯熱身賽表現優異，在投票中險勝其他競爭者。

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