站上「英雄台」 大王逗樂球迷

火腿隊先發投手有原航平（右2）、近藤健介（左2）與王柏融（中）拿下單場MVP，3人與吉祥物合照。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕在「這樣太危險」的高歌聲中，王柏融首次賽後站上「英雄訪問」舞台，臉上綻放開心的靦腆笑容。

王柏融將簽名球拋送給台灣球迷。（特派記者陳志曲攝）

王柏融被介紹出場時，全場響起熱烈掌聲，他向球迷打招呼的第一句話只有「謝謝！」兩字，逗得球迷哈哈大笑，他表示，首次上台是很棒的體驗，但也滿緊張的，氣氛與台灣比較不一樣，「希望更加努力，拿下每場勝利。」

簽名球拋給台灣球迷

王柏融指出，因為是剛開季的3連戰，一開始就很興奮，又看到滿場的球迷，很期待自己的表現，他覺得很幸運，有很棒的隊友與教練團，一直給他鼓勵，要他不用著急，「很開心能打出首安，再打下首分打點。」

保持身體健康，每場都能出賽，幫助球隊拿下勝利，是王柏融認為最重要的，沒有很在乎個人成績，聽到同台的近藤說：「王柏融對我是很好的刺激，是朋友也是很好的隊友。」他認為，近藤是他學習的對象，希望在他身上學到自己沒有的東西。

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在隨隊友繞場時，王柏融聽到很多台灣球迷喊他名字，他也微笑回應，特別把簽名球往台灣球迷拋。他很感謝台灣球迷來到北海道為他加油，希望以後的比賽不管在主場或哪個球場，台灣球迷都能持續為他加油。

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