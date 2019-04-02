識破日投球路 「大王」會更強

王柏融面對日職投手犀利球路，若能突破其配球模式，將大有可為。（資料照）

王柏融適應日本職棒投手，主要分成兩大重點，一是個人需要調整的部分，二是如何融入團隊。雖然不能只以3場比賽評估，但依據這幾場的狀況，王柏融的揮棒速度頗有水準，面對日職投手群犀利的尾勁和進壘點，則是他個人可以再修正調整的部分。

日職投手普遍失投率低、搶好球能力高，這幾場比賽也可看到，王柏融面對第1球常是曲球或其他球種的變化球，和在中職比較不同，投手成功取得好球數後，大王的球數就會落後給投手。

棒球比賽中，投捕通常是主動的一方，尤其搶到球數領先，投手就更能主動攻擊好球帶，做為打者則是相對處於被動，這時候如何「反客為主」就是關鍵。王柏融屬於廣角型打者，加上揮棒速度快，即使球數落後也不至於居於劣勢，但若往後蒐集到更多對方投手的資料，突破其配球模式，經過更多經驗累積之後，應該大有可為。

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語言和戰術 需要適應

再者就是融入球隊，王柏融身為洋將，語言和跟教練的默契還有待培養，比如三壘指導員的暗號配合、總教練所下的戰術，都是王柏融需要適應的部分。

王柏融在中職時期，對不同球數就有不同的策略，狀況有利時有能力鎖定直球拚長打、球數落後時能靠著巧打或腳程拚上壘，其實不僅擔任中心打者，也有擔任前段打者、或組成前兩棒雙箭頭的能力。（FOX日職球評黃忠義口述，記者林宥辰整理）

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