中職開季拚滿場 就在本週?

中職本季猿獅開幕戰，觀眾雖破萬，但卻是近5次桃園開幕戰新低，本週有機會拚「滿場」。 （資料照）

至今僅首戰破萬人

〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒邁入「而立」之年，開季前兩週打12場，票房場均5841人和去年同期相比卻下滑高達22.35%，僅開幕戰Lamigo桃猿隊和統一獅隊之戰人數破萬，進場1萬3591人卻是近5次桃園開幕戰新低，本週適逢4天連假，堪稱票房「黃金週」，尤其週五起桃園、新莊兩座北部球場能帶進多少觀眾，值得觀察。

富邦悍將目前戰績墊底，週五起回容量1萬2500人的新莊主場，也是4隊中最晚在主場開打的球隊，這3天連假迎戰統一獅隊，能否拚出本季中職首場滿場，值得期待。悍將今天先到桃園球場對桃猿隊，若能帶著勝利回新莊，有助主場票房造勢；猿隊今推史博威先發對決悍將伍鐸。

伍鐸上回先發是迎戰統一獅，投6局失4分吞敗，去年單季面對猿隊的防禦率則是3.83，戰績4勝2敗。史博威生涯面對富邦防禦率3.16，不過去年由於狀況欠佳，面對富邦防禦率略升到4.28，但整季未對富邦吞敗過。

請繼續往下閱讀...

兄弟簽義籍內野手

中信兄弟閃電解約洋砲艾銳克後，昨外國媒體baseball.it報導，義大利籍內野手Alex Liddi即將加盟中職中信兄弟，兄弟球團昨晚則暫不證實此傳聞是否屬實。

Alex Liddi今年30歲，守備位置為一壘、三壘手，曾是3屆經典賽義大利隊國手、也是首位義大利土生土長登上大聯盟的球員，今年則效力墨西哥聯盟猶加敦獅子隊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/