陳冠宇上一軍 2局2K

羅德投手陳冠宇（左）昨被拉上一軍。（取自陳冠宇粉絲團）

〔記者卓琦／綜合報導〕羅德投手陳冠宇昨賽前被拉上一軍，馬上在對西武之戰登板，總計投2局用了39球，被敲1安打送出2K、但也投出3次保送，因隊友守備失誤失掉2分非自責分，羅德終場4：7輸球。

陳冠宇昨在5局下5分落後時，接替先發投手涌井秀章留下無人出局一、三壘有人的失分危機，雖然先投出保送，但讓栗山巧揮空三振，再讓中村剛也敲出雙殺打，化解危機。

6下續投，陳冠宇又投出保送，但對金子侑司投出三振，下一棒源田壯亮的滾地球造成游擊手守備失誤，之後挨森友哉的二壘安打，有2分打點，不過都不算在陳冠宇的自責分。

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巨人主場開門彩 陽岱鋼1打點

讀賣巨人昨在東京巨蛋舉行主場開幕戰，迎戰世仇阪神虎，巨人打線全場掃出12安，但陽岱鋼成為寂寞之人，單場4打數0安打，在1局上擊出滾地球出局貢獻1打點，另外吞下2K，中止開季連3戰敲安。巨人丸佳浩敲出轉隊首轟、洋砲葛雷諾轟三分彈，終場以9：3大勝阪神，拿下3連勝。

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