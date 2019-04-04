開季上一軍 宋家豪驕傲「有成長」

樂天宋家豪投變速球威力大，中繼1局，三上三下無失分，拿下中繼成功。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本仙台報導〕來日本第4年，宋家豪終於拚到開季就上一軍，不禁為自己感到驕傲，也期許今年長時間待在一軍，把生涯單季成績衝到最高峰。

樂天主場2連勝，宋家豪（中）與隊友擊掌致意。 （特派記者陳志曲攝）

宋家豪表示，球季開打前一天才被教練告知，確定開季會登錄在一軍，想到前年8月、去年5月才升上一軍，真的很高興，也為自己感到驕傲，「從育成選手一路上來，每年目標都有達成，每年的成長自己都看得到。」

宋家豪本季初登板在樂天開季首戰，5局下緊急登板中繼，他表示，賽前就被教練告知，岸孝之身體有點不舒服，他的上場時機也許會不一樣，「雖然很突然，因為賽前就討論過，自己心裡也有準備，只要岸孝之一有狀況，可能就是我第1個上去。」

進帳3次中繼成功

宋家豪上季出賽40場、投41.2局、防禦率1.73，拿5勝、6中繼成功。本季樂天才打5場他就參與3場，雖兩度與勝投擦身而過，但每次出賽都有斬獲，進帳3次中繼成功在洋聯暫居領先，防禦率降至2.70。

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宋家豪認為，今年開季就在一軍，當然覺得會有更多表現機會，加上教練今年平均分配中繼投手的出賽，盡量避免連續出賽很多場，他的目標是長時間待在一軍、獲得更多的出賽。

新球季變速球用量大

變速球的使用量頗大，是宋家豪今年開季的特色之一，他覺得，變化球的選擇會因當天狀況、打者不同而有變化，畢竟球季才剛開始，先把擅長的滑球、變速球投好，季中球隊若有安排特別訓練，再把新的球路練起來。

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