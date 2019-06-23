「斯斯連線」轟破隊史 洋基想挖薛哲

紐約媒體報導，洋基總管表示願不計代價網羅國民強投薛哲（見圖）。（資料照，美聯社）

洋基捕手桑契斯（左）昨開轟，查普曼（右）拿下救援成功，合助洋基奪得7連勝。（今日美國）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕洋基昨迎接「法官」賈吉歸隊，雖然沒敲復出首安，靠桑契斯、托瑞斯雙雙演出連3戰開轟，以4：1轟垮太空人狂掃7連勝，氣勢無法擋。

賽前連2戰開轟的桑契斯和托瑞斯，各自在3、7局轟出2分砲，成為隊史第一對攜手連3戰開轟的雙人組合。另外，火力兇猛的洋基隊，僅差一場比賽就能追平1941年連續25戰開轟的隊史紀錄。

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年僅22歲的托瑞斯不僅砲聲隆隆，8局上一、二壘有人的危機時，用手套直接拋球給游擊手策動雙殺大秀美技。剛歸隊的賈吉讚嘆，「天啊，我22歲還蹲在低階1A，他已經在這邊面對最高等級的對手，表現還超出眾人預期。」

洋基目前以48勝27敗在美聯東區領先4.5場勝差，仍不敢掉以輕心，在交易市場持續找尋先發戰力。紐媒報導，總管凱許曼準備「不惜一切代價」網羅國民王牌薛哲，想要全力衝刺季後賽。

雖然網羅薛哲並不容易，原因是國民希望他能成為隊史首位入選名人堂的球星，但洋基老闆史坦布瑞納透露，只要出現能增加奪冠機率的交易，他願意支付最高額的豪華稅。

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