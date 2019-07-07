強震沒在怕 倫弗洛轟倒道奇

教士倫弗洛轟出關鍵陽春彈，中止5連敗。 （法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕加州昨天發生芮氏規模7.1強震，道奇當時在主場與教士比賽，轉播畫面突然出現明顯晃動，幸好球場與比賽都沒受到影響，道奇於8局上被教士倫弗洛轟出關鍵陽春彈，以2：3中止4連勝。

轉播畫面突然明顯晃動

加州前天發生芮氏規模6.4強震，規模是近20年最大，昨又發生7.1強震，球場距離震央雖有200公里，看台上球迷仍能感受震動並陸續發出驚呼聲，連主播都說「不曉得場上的球員們，有沒有感覺到地震？」

當時道奇與教士打到4局下2出局，教士先發投手洛爾用7球讓赫南德茲擊成外野飛球出局，兩人都表示，當下其實沒有感覺，瞥見觀眾席出現騷動，以為有球迷闖入場內或在看台上發生衝突，直到走回休息區才被隊友告知發生地震。

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洛爾指出，在投手丘上唯一的感覺，是球場突然變得比較吵，但他不知道發生什麼事，因為比賽還在進行，不管如何都要保持專注，「你在真正專注的時候，沒有什麼事情會讓你分心，也沒多少人可以說，在地震發生時還能投出好球。」

洛爾先發投6局挨4安賞6Ｋ，不比克蕭投7局挨5安飆9Ｋ遜色，兩人都失2分有1分責失，都無關勝敗。道奇8局上啟動牛棚，2出局後被倫弗洛轟出打破僵局的關鍵陽春彈，教士靠這一棒中止5連敗。

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