雷納德加盟快艇 攜手P.喬治組雙槍

雷納德、P.喬治同創生涯年 如今攜手回洛城

〔記者林岳甫／綜合報導〕被視為今夏NBA自由市場最大咖的雷納德，昨決定回家鄉洛杉磯發展，且並非加盟擁有輝煌歷史的湖人，反而與同鄉P.喬治於快艇相聚，預料他會簽下4年1.42億美元（約44.3億台幣）頂級合約。

雷納德昨決定回家鄉洛杉磯發展，將加盟快艇。（法新社）

P.喬治將與雷納德合組驚人雙星。（美聯社）

28歲的雷納德去年夏天被馬刺交易至暴龍，整季稱職扮演「龍王」角色，例行賽場均26.6分、7.3籃板及3.3助攻，率隊東部第2晉級季後賽；他季後賽數據飆升至30.5分、9.1籃板與3.9助攻，成為龍軍搶下隊史首冠的頭號功臣。

雷納德挾2座總冠軍戰MVP，決定跳脫與暴龍合約，順理成章成為自由市場最大咖。不過，今年自由市場於週一開市，杜蘭特、厄文、沃克、K.湯普森等明星球員皆決定動向，唯獨雷納德遲遲未表態。

來自洛杉磯的雷納德，近期傳言皆指出他會加入湖人，與詹姆斯、A.戴維斯合組「恐怖三巨頭」。不過，個性極為低調的他，據傳自行招募同鄉P.喬治，當P.喬治向雷霆丟出「賣我」訊息，昨被送至快艇後，雷納德隨即點頭答應加入快艇。此外，P.喬治、雷納德投入NBA選秀時皆被溜馬相中，成為另一種巧合。

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國際賭盤押寶

快艇下季奪冠

快艇以加林納里、吉爾吉斯亞歷山大及7個選秀權，把P.喬治收編，並與雷納德合組驚人雙星，仍保有主力「板凳暴徒」L.威廉斯、中鋒哈瑞爾，奪冠聲勢大漲。昨國際賭盤重開2019-20賽季冠軍賠率，快艇擠下湖人，成為冠軍最大熱門。

33歲「魔獸」豪爾德8度入選明星賽，曾是聯盟最強中鋒，如今晚景淒涼，昨被巫師交易至灰熊，外傳恐遭買斷合約，被迫進入自由市場待價而沽。

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