前鵜鶘三巨頭 湖人重聚

朗度（資料照，法新社）

湖人追雷失敗 啟動B計畫

A.戴維斯（資料照，法新社）

卡森斯（資料照，今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人在追逐雷納德失敗後，火速展開下一步補強計畫，預計將以1年350萬美元（約1億台幣）簽下中鋒「表弟」卡森斯，並和老將朗度續約，兩人將與A.戴維斯並肩作戰，前「鵜鶘三巨頭」再次聚首。

湖人上季雖網羅詹姆斯，仍無緣季後賽，今年積極補強，先是大手筆找來A.戴維斯，前天又宣布將簽下射手D.格林、庫克，並找回中鋒麥基以及後衛卡德威爾波普。

昨ESPN知名記者沃納洛斯基爆料，湖人補強計畫不只如此，他們還將簽下卡森斯，且與朗度續約，打造陣容豪華的紫金天團，威脅西部各隊。

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卡森斯在2017-18球季因左腳阿基里斯腱斷裂，導致整季報銷，上季轉戰勇士後，養傷至今年1月才復出，例行賽出賽30場，場均貢獻16.3分、8.2籃板、3.6助攻，季後賽也一度因傷缺陣，無力幫助灣區大軍連霸，個人也無緣首冠。

季後卡森斯恢復自由身，卻在自由市場中乏人問津，直至昨日才有消息指出，他已覓得新東家。前鵜鶘三巨頭A.戴維斯、卡森斯和朗度再度聯手，大幅提升湖人陣容，且過去在鵜鶘時期，身為老大哥的朗度，扮演指揮官角色，讓卡森斯和戴維斯成功磨合、搭配，並率隊闖進季後賽，這3人的化學效應，可望為湖人帶來新風貌。

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