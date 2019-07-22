蘇緯達滿貫砲 嘟嘟141勝好事多磨

兄弟蘇緯達（左）昨對嘟嘟轟出滿貫砲。（記者羅志朋攝）

生涯首度滿壘挨轟

統一獅投手潘威倫7度挑戰第141勝落空。（記者羅志朋攝）

岳東華敲出生涯首轟，遭隊友「海扁」。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕「嘟嘟」潘威倫第7度挑戰生涯第141勝又失利，昨天嘟嘟先發3.1局失5分吞敗，無緣追平陳義信台灣職棒141勝紀錄，還挨生涯首發滿貫砲，中信兄弟全場狂敲15安，加上對手奉送7次四壞球保送，最終就以16：0痛宰統一獅，3連戰橫掃對手。

7度碰壁「不會在意」

嘟嘟2局下被蘇緯達轟滿貫砲，3局下再被張志豪轟陽春砲，撐不滿4局就退場。嘟嘟說，對蘇緯達那球是失投，在此前的2個保送希望丟在邊邊角角，只是主審沒撿，自己要去調整的地方是，如果這球主審沒撿，要如何投下一球、下一名打者，這比較重要。

7度挑戰第141勝落空，嘟嘟表示，不會在意這數字，希望每一場先發都能幫球隊贏球，過程中有沒有把工作做好、投球內容好不好，這是他比較在意之處。

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1000K苦主掌握失投

蘇緯達說，有看重播，嘟嘟挨轟這球捕手蹲外角，但球跑到紅中，他有掌握到，還特別提醒媒體，「我是被嘟嘟第1000K的打者耶！」2017年5月11日嘟嘟對蘇緯達飆三振，達成生涯千K里程碑。算是甜蜜復仇嗎？蘇緯達直說：「啊！沒有啦！沒有啦！」

恰恰代打進帳2分打點

蘇緯達打完2打席退場，5局下「恰恰」彭政閔代打敲2分打點安打，蘇緯達說：「恰哥打安打，還有2分打點，替他開心，代表他紀錄又多一支安打，恰哥是我偶像。」

萊福力先發6局無失分拿下勝投和單場MVP，已連14局沒掉分，他表示，最近投球感覺很好，感謝隊友火力支援，不論打線、牛棚和守備都幫大忙。

8局下岳東華從黃竣彥手中轟出3分砲，生涯首轟出爐，他說：「很突然，等這支全壘打很久了，其實一直都有在想，但也不能想太多，上去就是鎖定第1球打。」

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