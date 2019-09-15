猿牛棚補陽氣? 「還沒到那地步」

陽耀勳（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕陽耀勳前天重回一軍，隨即於比賽後段代打並接替守外野，昨天先發打第1棒扛指定打擊，但他剛在二軍登板投球，是否會在球季結束前支援一軍牛棚，Lamigo桃猿總教練洪一中笑說：「應該還沒到那個地步。」

陽耀勳日前在二軍飆143km

洪總指出，陽耀勳已經4年沒當投手，這幾年基本上沒再練投，11日在二軍投1.2局，最快球速雖有143公里，應該只是投手群太累，教練讓他上來幫忙分攤局數，「我們牛棚最近的狀況是不好，但應該還沒到那個地步。」

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陽耀勳表示，二軍那場才打3局已經落後很多，上去投只是消化局數，當下也沒想太多，就是投給打者打，趕快製造出局數，雖然平常沒在練投，最快球速還有143公里，可能是沒有壓力的緣故，「如果一軍真有需要，我可以在大比分時上去。」

陽耀勳曾於2015年9月18日在一軍登板，對義大犀牛4名打者都沒解決，最快球速雖有148公里，卻投出觸身球造成林哲瑄左腳趾骨折，他認為，11日怕會砸到人，就像傳接球一樣沒出什麼力，「我如果輕鬆丟，控球其實還可以。」

桃猿昨天又有球員異動，前天上一軍就登板的蘇俊羽，才投3球就被洪總發現身體有異狀，立刻換掉由林逸翔接替，昨天已被降回二軍，把游朝惟叫上一軍補投手空缺。

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