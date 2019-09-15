法國世界挑戰盃》鞍馬資格賽第1 李智凱晉級決賽

唐嘉鴻地板項目雖無緣決賽，教練翁士航仍滿意愛徒的表現。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕為備戰10月德國世界錦標賽，「體操雙雄」李智凱、唐嘉鴻昨在法國世界挑戰盃小試身手，李智凱鞍馬項目獲15.350分，以資格賽第1晉級決賽；唐嘉鴻傷後首次在拿手地板項目亮相，拿到13.900分，雖無緣決賽，教練翁士航仍滿意愛徒的表現。

李智凱鞍馬項目獲15.350分，以資格賽第1晉級決賽。（資料照）

唐嘉鴻地板項目

無緣決賽

李智凱自2017年台北世大運奪鞍馬金牌，近年鞍馬表現十分穩定，多次在資格賽搬出起評分6.200套路，這次表現完美無缺，獲9.150執行分，成為所有選手唯一突破15分的好手，今日有望摘金。

唐嘉鴻去年雅加達亞運摘單槓金牌、地板銀牌，今年4月因左腳足底肌腱撕裂，為避免傷勢惡化，多場賽事都放棄地板項目。翁士航透露，法國賽以不受傷為前提並模擬國際賽氛圍，因此地板難度降至5.800分。

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值得一提的是，唐嘉鴻與李智凱因提前取得世錦賽國手資格，8月底的國手選拔不用參加，只需下場測試，而唐嘉鴻把全能6項成績衝破84分，創生涯新高，為世錦賽注入強心針。

台灣過去只能在個人單項爭取奧運門票，如今有李智凱、唐嘉鴻領軍，燃起以團體方式前進奧運的希望，兩人屆時將率徐秉謙、蕭佑然、游朝偉、林冠儀，期待能躋身世界前9名，取得滿額4張奧運門票。

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