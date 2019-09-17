美職全壘打王之爭 國聯3傑強出頭

紅人強打蘇亞雷斯昨迎戰響尾蛇單場雙響，以47轟和阿隆索並列全壘打王。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕美職明星賽前後，全壘打王之爭目光都集中在道奇貝林傑、大都會阿隆索、天使楚奧特和釀酒人去年MVP耶利奇身上，但隨著例行賽進入尾聲，紅人強打蘇亞雷斯異軍突起，昨迎戰響尾蛇單場雙響，以47轟和阿隆索並列全壘打王。

蘇亞雷斯、阿隆索47轟居首

今年大聯盟砲火四射，聯盟全壘打數早已破紀錄，眾砲手中，身手全能、繳出44轟外帶30盜的耶利奇日前因自打球打傷膝蓋本季報銷，昨天天使也宣布楚奧特動刀治療神經瘤，今年45轟成績只得提前結算。

蘇亞雷斯昨單場雙響，不僅暫和阿隆索共享全壘打王，也追上委內瑞拉前輩「大貓」A.賈羅拉加1996年的單季紀錄，接下來他每一轟都會是該國球員在大聯盟的單季新紀錄。

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貝林傑44轟 被索勒追平

貝林傑今年開季打出MVP身手，阿隆索則以菜鳥之姿技驚四座，蘇亞雷斯則是倒吃甘蔗，6月打擊率掉到僅1成85的他，明星賽後猛敲27轟，有機會搶下全壘打王。

和3位強打相較，皇家索勒顯得「低調」，這位從小熊發跡的外野手，小聯盟時期被評估有長打潛能，但今年以前生涯單季最多轟僅12轟，去年只擊出9轟。今年索勒終於兌現天賦，44轟追平貝林傑不說，還一舉超越生涯前5季總和，皇家今年團隊154轟僅排聯盟倒數第3名，索勒當家主砲地位當之無愧。

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