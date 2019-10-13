4號先發驚艷全場 國民搶頭采

季後賽史最長無安打局數排行榜

桑契斯7.2局無安打

國民杜利托（右）1.1局無安打救援成功，聯手桑契斯完封紅雀。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕不讓國民「BIG3」搶走所有風采，四號先發桑契斯昨在球隊最需要他的時刻，飆出三巨頭也辦不到的前7.2局無安打，聯手救援投手杜利托演出1安打完封紅雀，終場以2：0搶下國聯冠軍賽首戰。

紅雀J.馬丁尼茲8局下敲首安，壞了桑契斯可能的無安打比賽。（美聯社）

教頭大讚：他救了大家

國民四號先發桑契斯，7.2局無安打精彩表現，搶過隊上三巨頭風采。（法新社）

國民來到7戰4勝制的系列賽，無法像外卡和分區賽一樣，輕易派上柯賓、薛哲或史崔斯柏格救火，昨又遇上終結者哈德森臨時請假陪產，就在最緊急時刻，桑契斯一夫當關，投到8局下2出局，才被J.馬丁尼茲敲首安，繳出7.2局超好投。

杜利托1.1局完美關門

「他在最重要的時候救了大家，」國民教頭馬丁尼茲說，「他直接將戰局交給杜利托，這太關鍵了。」在季賽防禦率墊底的國民牛棚中，杜利托是極少數能夠信賴的後援投手，昨繳1.1局無安打救援成功，和桑契斯聯手寫下為國民最理想的勝利劇本。

桑契斯繼2013年美聯冠軍賽後，再繳至少6局被敲1支或更少安打的先發內容，成史上第一人。國民總管瑞佐坦言，若要賭隊內誰能投出無安打比賽，桑契斯可能只排第4。

請繼續往下閱讀...

紅雀今起強碰國民3巨頭

不同於三巨頭靠球威奪取大量三振，桑契斯善於運用多彩球種讓對手打不好，包括指叉、卡特、伸卡、曲球和變速球等等，昨面對27名打者，僅2局下歐蘇納能敲超過95英里（約153公里）強勁球。在例行賽，桑契斯更是國聯被打強勁球比例最低的先發投手。

「我完全不想面對他，」隊友透納說，「他有大概8顆球種吧，而且還有4種不一樣的變速球，會讓人完全不知道該怎麼辦，很慶幸他是我隊友。」

紅雀隊無法拿下最有機會贏球的首戰，今起又將強碰國民3巨頭，教頭席爾特說，不會因為1場比賽的失敗就輕易調動打線，「我們才剛以這個陣容贏下系列賽，現階段會堅持下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法