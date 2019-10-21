日本一》高橋禮勾倒巨人 軟銀2連勝

軟銀高橋禮昨先發7局只被擊出1支安打，率隊擊敗巨人取得2連勝。（取自軟銀鷹官網）

〔記者吳清正／綜合報導〕軟銀昨靠高橋禮先發7局只被擊出1支安打，松田宣浩、柳田悠岐和福田秀平開轟，6：3擊敗巨人，在日職總冠軍賽取得2勝0敗；首戰未上場的巨人台灣好手陽岱鋼，昨役8局代打吞三振。

軟銀季後賽8連勝破紀錄

軟銀今年季後賽8連勝，打破日職單季紀錄，並贏得2011年第7戰起的日本總冠軍賽主場14連勝。過去拿下開幕2連勝的36支球隊，有27隊奪得總冠軍，封王比率75％，若軟銀順利封王，將是隊史首度3連霸。

生涯首度在總冠軍賽先發的高橋一開賽連續解決15名打者，第6局對若林晃弘投出觸身球，第1次讓巨人上壘，7局上先投出四壞球，2出局後被岡本和真打出唯一的安打，巨人攻佔一、三壘，高橋面臨最大危機，仍讓阿部慎之助打成滾地球出局而力保不失分。

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高橋身高188公分，卻捨棄身高優勢，國中二年級改練下勾法。軟銀監督工藤公康表示，高橋的專注力和控球都比例行賽更好，表現真的非常精彩。

巨人先發投手梅塞德斯投6局也只被擊出1支安打，第7局換上大竹寬，一上場三壘手山本泰寬失誤，軟銀葛拉西亞安打後，松田轟出3分砲。

第8局軟銀繼續全壘打攻勢，柳田先轟出陽春彈，福田再打出2分砲，將比數拉開到6：0。雖然9局上軟銀投出3次四壞球，巨人岡本和阿部連續安打扳回3分，仍慘遭2017年第7戰起的客場17連敗。

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