NBA》「下剋上」加映 東西雙雄落難

公鹿「字母哥」亞德托昆波（右）繳出準大三元數據，可惜球隊最終仍輸給熱火。（美聯社）

公鹿「字母哥」 準大三元白搭

上季西部爐主太陽打敗戰力被看好的快艇。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕季前被NBA官網評選為東、西部最具冠軍相的公鹿和快艇，昨同日落難。公鹿浪費全場最多21分的領先，在延長賽126：131不敵熱火；快艇則遭上季西部爐主太陽襲擊，122：130吞下本季首敗。

公鹿「字母哥」亞德托昆波繳出29分、17籃板和9助攻「準大三元」，無奈在延長賽吞下第6犯，連2場犯滿離場。他表示，決勝時刻無法在場上與隊友並肩作戰，心情很沮喪。

一路挨打的熱火在末節大爆發，靠著板凳球員歐利尼克和卓吉奇飆分，力挽狂瀾，單節進帳39分，將戰線拉長到延長賽。

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後衛卓吉奇加賽再獨拿6分、全場25分，成為致勝功臣。他表示，「即使大幅落後，全隊仍沒有放棄；此役贏得很艱辛，罰球失準成主因。」熱火此役團隊罰球36投23中，命中率僅63.9%。

快艇遭上季西部爐主襲擊

另一場快艇一哥雷納德先發上陣32分鐘，攻下27分、10助攻和8籃板，助攻數創下生涯新高，無奈其餘先發熄火，4人三分球合計16投僅3中，快艇全場最多落後達15分。

太陽上季前13場比賽才拿到2勝，本季3場就達標。去年選秀狀元中鋒艾頓日前藥檢沒過，遭禁賽25場，此役拜恩斯和卡明斯基聯手鞏固禁區，合力攻下32分，加上布克轟下全場最高30分，助隊中止對戰快艇的12連敗。

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