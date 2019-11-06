「捍衛主場」 台灣女子冰球隊要感動國人

Ｕ18與台灣菁英隊賽前合照。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年台灣盃女子冰球邀請賽，今天將在台北小巨蛋冰上樂園舉行，本屆台灣隊精銳盡出，派出女子菁英隊與U18國家隊，迎戰澳洲、香港、泰國、印度、菲律賓和新加坡等6支外隊。

王心妤表示，首度在台灣獻技，希望能拿出120%實力，將冠軍留在台灣。（大會提供）

台灣隊今年4月在世界女子冰球錦標賽2級B組賽事，5戰全勝封后，寫下新猷，震撼國際冰壇。本次台灣盃邀請賽，國內2支球隊有超過10人是世錦賽國手。

甜心王心妤︰將冠軍留在台灣

首日小組賽，台灣菁英隊將連續碰上新加坡和菲律賓，U18國家隊則碰上強敵澳洲和香港。菁英隊的「冰球甜心」王心妤表示，「首度在台灣獻技，感覺既興奮又緊張，希望能拿出120%的實力，將冠軍留在台灣。」

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此次外隊來勢洶洶，澳洲被視為最大勁敵，其中有7名是現役澳洲冰球聯盟選手，總教練尹安中認為，澳洲擁有身材優勢，球員實力較平均，且經驗豐富，加上我國鮮少在國際賽對壘，感覺較陌生。

台灣隊自2014年成軍以來，在國際賽拿下驚人的24勝1敗，短短5年排名已衝上世界第33，也受到國際冰球總會高度重視，被視為冰壇「奇蹟」。

首屆台灣盃邀請賽入場費全免，副秘書長黃意中表示，希望球迷踴躍進場，除了為球員打氣，也培養國內冰球風氣。此賽事特別冠名「台灣」，就是希望我國冰球能揚名國際。

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