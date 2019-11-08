團體世界杯》林昀儒奪2勝克奈 今戰英搶4強

林昀儒（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕首度扛下第一單打重任的18歲小將林昀儒，昨展現一哥風範，個人貢獻兩勝，率台灣隊以3：1擊退非洲冠軍奈及利亞，闖進2019年團體世界杯桌球賽男子組8強，今天中午12點將和上屆季軍英國隊爭奪4強門票。

台灣隊昨面對同樣1敗的奈及利亞，只要獲勝就能以分組第二晉級8強。第一點雙打，台灣隊新組合陳建安／廖振珽以3：2逆轉阿魯納／歐莫塔尤；世界排名第10的林昀儒隨後以直落三解決阿比歐杜恩。

第三點單打，陳建安對決世界排名20的「非洲一哥」阿魯納，決勝局在9：7領先下連丟4分，以2：3飲恨。陳建安關門不成，也把林昀儒再度推上火線，他也不負眾望，3：0收拾橫掃歐莫塔尤。

請繼續往下閱讀...

由世界排名19的皮契福德領軍的英國，在小組賽以3：1爆冷擊退「怪物少年」張本智和掛帥的日本隊，獲得分組第一。

去年世界杯團體錦標賽，台灣隊曾在小組賽以1：3敗給英國，當時皮契福德連退莊智淵、陳建安，台灣僅靠林昀儒打敗渥克，拿下1點。

女子組方面，以分組第一晉級的台灣隊，今天下午3點在8強將遭遇上屆季軍香港隊，去年世錦賽，台灣隊以1：3不敵香港，但今年亞錦賽女團8強戰，台灣隊靠著陳思羽拿下兩勝，以3：2甜蜜復仇，重返亞洲4強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法