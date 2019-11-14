豐田7連勝 中信盃連霸

台東縣豐田國小在中信盃成功衛冕，由中信慈善基金會副董事長陳國世（後排中）頒發冠軍獎盃。（中信慈善基金會提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕第六屆「中信盃全國棒球錦標賽」歷經5天激戰，台東縣豐田國小在冠軍戰以5：3力克花蓮縣光復國小，達成2連霸。

尋求衛冕的豐田國小一開賽遭遇首度打進冠軍戰的光復國小強烈威脅，第1局雙方各攻下2分，第2局起豐田國小展現攻守實力，兩分之差擊敗光復國小，以7連勝的戰績奪下冠軍。豐田國小教練謝竣翔賽後表示，今年球隊很團結，球員彼此還能提醒攻防要點，這是主要的致勝關鍵，但是守備穩定性還需加強，未來成績一定能有所突破。

楊濠濃總冠軍戰MVP

稍早進行季軍戰由台東新生國小對決屏東大平國小，前3局大平國小領先1分，但是第4局新生國小一舉攻下4分，以5：2超前，雖然5局上大平國小攻下3分扳成平手，下半局新生國小又打出連得4分的大局，終場9：6獲勝。

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中信慈善基金會副董事長陳國世為冠軍戰擔任開球貴賓，賽後頒發團體獎盃和個人獎，其中豐田國小楊濠濃贏得總冠軍戰MVP，謝竣翔教練因精準的戰略帶領豐田國小贏得冠軍，獲得最佳教練獎。

中信盃棒球賽由中信慈善基金會主辦，自9日起進行連續5天賽程，26個參賽隊伍都來自「愛接棒計畫」資助的少棒及青少棒隊學校。今年中信盃除了球場上激烈賽事，期間也舉行棒球金頭腦課程，包括「我是球賽分析家」、「因倍數球挑戰」及「棒球數學桌遊」，透過分組進行挑戰，考驗隊員的團體默契與思考能力。遊戲內容結合棒球規則及基本國語、數學題型，引導他們在快樂遊戲中學習，提升球員的學習能力及熱忱。

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