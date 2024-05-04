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台鋼新福星 施子謙熬1328天先發勝

2024/05/04 05:30

台鋼終止6連敗。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕施子謙昨在擴編選秀轉隊後首次在一軍出賽就交出5局失1分的好投，帶領台鋼雄鷹以以5：1擊敗味全龍拿到對戰首勝，也終止6連敗，總教練洪一中拿到生涯執教第997勝，施子謙暌違逾1300天再拿先發勝與單場MVP。

施子謙轉戰台鋼後一軍初登板，先發5局只失1分，率隊終止6連敗。 （記者陳志曲攝）

施子謙在伍祐城受傷下二軍後遞補輪值，昨是他從統一獅轉到台鋼後首次在一軍登板，也是繼2022年4月3日暌違761天再次先發，他用86球投5局、被打4支安打失1分，前次先發勝是2020年9月13日對中信兄弟，拿MVP是2020年8月9日對富邦悍將，各是1328、1363天前。

台鋼總教練洪一中收下生涯執教第997勝。（記者陳志曲攝）

轉隊初登板 率隊止6連敗

施子謙指出，總教練賽後問他多久沒先發拿勝投，他回答大概2年前。沒想到竟是4年前，感謝台鋼給他機會再回先發，剛開始沒想到能適應這個角色，春訓拉投球量遇到瓶頸且腳又受傷，「中繼轉先發最困難是體力，春訓牛棚投到40、50球，感覺手臂快飛出去了。」

施子謙表示，前2局還找不到先發節奏，用球數太多，後3局才有好的感覺，感謝情蒐與捕手提供很多資訊，很幸運隊友幫忙打這麼多分，自己也很努力投完5局，賽後立刻與家人視訊通話分享喜悅，「能在球隊逆境時幫忙中止連敗，感覺真的很棒。」

鷹首度屠龍 洪總第997勝

洪一中指出，施子謙很久沒有先發，很高興有這樣的表現，看起來有恢復以前的狀態，考量他在二軍最多投70球，投完5局就決定換投，不要冒險再投第6局，「真的要謝謝他，在球隊最困難時有頂住，至於997勝，就再努力，不要造成選手壓力，總算止敗了，就繼續加油，希望球隊往好的方向走。」

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