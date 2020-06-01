猿爆發21安 蘇智傑雙響空遺恨

蘇智傑單場雙轟，助獅追分，可惜球隊最終仍以1分差輸給桃猿。 （記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕卡本特、達尼爾2位舊識二度同場先發，從桃園換到台南仍是打擊大戰，樂天桃猿先發打線全員狂敲21支安打，多達4名打者交出「猛打賞」，以9：8險勝統一獅，蘇智傑單場雙響淪為空包彈。

林智平單場3安，本季第4度猛打賞。猿先發打線全員狂敲21支安打奪勝。（記者黃志源攝）

先發打線全員敲安 4人單場3安

達尼爾雖是滾地球投手但運氣很背，開賽連續4個滾地球都穿出內野變安打，首局就被猛攻一輪狂丟4分，用74球投4局，挨13安失7分，卡本特3局下遭遇亂流，被蘇智傑3分彈帶動打線灌進5分，用99球撐完5局，雖飆9K也丟7分，靠6局上隊友拿下2分，幸運拿下第2勝。

桃猿於6局上重啟攻勢，朱育賢於2出局後擊出二壘安打，完成先發打線全員安打，第7至9棒林智平、余德龍、成晉連續安打搶下2分拿回領先，含林立共有4人單場3安；蘇智傑5局下無人出局滿壘沒能建功，7局下單場第2發全壘打只為獅隊扳回1分。

林智平前3場都只敲1安，這場是他本季第4次「猛打賞」，打擊率5成失守後又回升至4成85，他表示，今年雖沒什麼低潮，前幾場仍感受到狀況有點下滑，賽前經過打擊教練提醒，稍作修改覺得效果不錯，「主要是心態，對的就做好。」

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林智平本季第4次猛打賞

林智平本季累計80打席，只差4打席就能進入打擊排行榜，而且直接空降打擊王，他指出，沒想過5成打擊率、打擊王這些東西，一切順其自然就好，今年遇到很多貴人，譬如客座教練克魯茲，讓他能往對的方向走，不用繞一大圈。

總教練曾豪駒認為，卡本特第1輪投得不錯，第2輪可能球路被對方抓到，沒能把分數凍結住，近2場都有三振多、失分多情形，可能因為天氣開始變熱，致使球速在比賽中段開始下降，會多加注意。

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