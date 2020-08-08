布克「日」正當中 復賽唯一4連勝

太陽布克（右）生涯已200次單場至少20分，成為史上第6年輕達標球星。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕公認NBA復賽陪打的太陽，挾著爆冷扳倒西岸強權快艇餘威，當家射手布克與狀元中鋒艾頓聯手海灌43分，又挾114：99痛宰同樣3連勝的溜馬，太陽4連勝，意外成為重啟後唯一不敗勁旅，這也是視布萊恩為心靈導師的布克，職業生涯首度4連勝。

布克︰Kobe每天與我同在

「來到迪士尼隔離園區，我每一戰都在鞋子寫上Kobe勉勵的話，每天我都會想起他2、3次，甚至更多。」布克賽後穿上象徵布萊恩精神的湖人隊黑T恤受訪，23歲的他透露，從小就是「黑曼巴」死忠粉絲，尤其2015年加入NBA，正好趕上其告別賽季，能與兒時偶像場上對決，令他大受鼓舞。Kobe贈送一雙上頭寫著「成就傳奇」（Be Legendary）的簽名鞋，布克更當成座右銘；而年初對方意外逝世，他甚至把這句話刺青在右手臂，「Kobe每天都與我同在！」

200場至少20分 史上第6嫩

布克生涯已200次單場至少20分，成為聯盟史上第6年輕達標球星，前5人為詹姆斯、杜蘭特、安東尼、歐尼爾、布萊恩。總教練威廉斯說：「希望這波連勝，能讓所有人知道，布克不僅是最好的後衛之一，更是聯盟最好的球員之一。」前役瘋狂絕殺快艇，隊友盧比歐就驚嘆，布克的轉身腳步，讓人忍不住想起布萊恩。

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在「泡泡聯盟」未嘗敗績的太陽、溜馬狹路相逢，布克雖陷入犯規麻煩，照樣高效率繳出20分、10助攻，艾頓包辦23分、10籃板，助太陽連闖4關，竄升至西部第10，與老八灰熊僅剩2場勝差、距離第9拓荒者1.5場勝差。先前ESPN才預測，太陽約0.4％機會打進季後賽，如今已有望挑戰不可能的任務，布克說：「我們還有4場，仍要繼續奮戰。」

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