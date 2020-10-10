救「火」英雄巴特勒 要寫勝利方程式

巴特勒（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕總冠軍賽面臨1勝3敗淘汰邊緣的熱火，經過兩天休兵日重整旗鼓，盼複製第3戰獲勝的勝利方程式，延長戰局。

熱火在總冠軍賽第3戰靠著巴特勒狂砍40分，加上奇兵歐利尼克攪局，讓A.戴維斯陷入犯規麻煩，才艱辛地搶下一勝。

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前役熱火禁區主力艾德巴約歸隊，攻下15分、7籃板，但熱火進攻效率卻下降，從2、3戰艾德巴約缺陣時的每一百回合可以攻破120分，下降到第4戰的104.4分。

總冠軍2、3戰場均上場時間達34.2分的歐利尼克，前一場上場時間大減，僅剩下12分鐘、攻下4分。美媒分析指出，歐利尼克是一名有外線的長人，第2、3戰三分球總計12投6中，他在場上能迫使湖人加大防守範圍，也提供巴特勒切入的空間，增加破壞力。

三年級生艾德巴約是熱火擊敗塞爾提克的第一功臣，東部決賽場均攻下21.8分、11籃板，但總冠軍賽受到傷勢影響，2場比賽場均下滑至11.5分、5.5籃板。

熱火一哥巴特勒仍是指標性人物，前役雖遭A.戴維斯封鎖，但總冠軍賽仍繳出場均27.5分、10助攻，成為繼「籃球之神」喬丹後，第二位在生涯前4場總冠軍賽，能繳出至少25分、10助攻的球星。

背水一戰 熱火信心喊話

談到背水一戰，巴特勒仍舊信心滿滿，「我們的士氣並未被打垮，也沒有人想就此結束。經過2天的調整，我們會用更強的戰力迎接挑戰，湖人並非無法擊敗的對手。」

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