「阿基獅」大滿貫 獲4民選總統表揚

陳鏞基4進總統府，從少棒就獲總統表揚，已「蒐集」台灣4位民選總統。（記者龔乃玠攝）

4進總統府 全隊最多

〔記者龔乃玠／台北報導〕另類紀錄！過去在國際賽場鞠躬盡瘁，統一獅陳鏞基從少棒就獲總統表揚，昨是第4次進總統府，不但是全隊最多，完全制霸所有台灣公民直選總統，他還要拚和下任總統見面的機會。

37歲的陳鏞基生涯披過無數次台灣隊戰袍，接受表揚時機巧妙，第1次是1995年奪小馬少棒世界冠軍，年僅12歲的他進府，獲第1位全民直選總統李登輝表揚，雖然還小，仍沒忘記當時的興奮感。

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「進來不容易」想搜集第5位

接著2006年杜哈亞運奪下金牌，2013年經典賽闖進8強，陳鏞基又以國手身分，跟隨國家隊獲陳水扁、馬英九接見，加上昨天的蔡英文，已「蒐集」台灣4位民選總統。

陳鏞基指出，4次都是不同的總統，不過接受表揚的地方都在大禮堂，「每次來總統府，都是達到不一樣成就，意義當然不同。說真的，要進來不容易。」最快4年後才能搜集第5位，他笑說，「我也要打得夠久，我努力看看。」

昨被蔡英文稱呼「台灣轟炸基」的陳鏞基認為，總統說比照美國白宮傳統，「這是好事，大家會多一個目標去達成，我覺得滿特別的。」

秘書長楊清瓏 被7位總統接見過

63歲的新任中職秘書長楊清瓏則更從金龍少棒開始，已先後被7位總統接見過，包括蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文，這項紀錄更難得。

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