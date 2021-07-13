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字母哥禁區吃到飽 公鹿回家開胡

2021/07/13 05:30

〔記者吳孟儒／綜合報導〕眼看再輸球就面臨絕境，「字母哥」亞德托昆波昨在總冠軍賽第3戰狂飆41分、13籃板，助公鹿在主場以120：100大勝太陽，系列賽扳成1：2。

亞德托昆波（法新社）

41分13籃板 痛宰太陽阻聽牌

儘管在東部決賽傷到左膝，亞德托昆波前一場拿下42分、12籃板，昨再次大顯神威，成為2000年的歐尼爾之後，史上第2位在總冠軍賽連兩場至少拿到40分外加10籃板演出的球員。

字母哥利用身材優勢不斷直搗禁區，讓太陽防線吃足苦頭，他在油漆區12投全中，24分追平過去25年來總決賽紀錄。此外，他原本低迷的罰球，也因回到主場少了球迷干擾而提升準星，全場17罰13中，76.5%命中率優於季後賽場均的55%。

亞德托昆波迄今累積103分，也寫下冠軍戰前3場得分史上第4高，僅次於1970年瑞德的104分、2001年艾佛森的106分和1967年貝瑞的122分。

「籃球大帝」喬丹曾在1993年總決賽連4場飆破40分，對手同樣是面對太陽，如今亞德托昆波已有2場進帳，但他強調不會追逐數據，只說：「我不是喬丹，現在我只會關注能否贏球。」

太陽未能率先聽牌，當家球星布克表現低迷無疑是最大敗因，全場21.4%投籃命中率拿10分，皆為季後賽新低，他說：「我想我可以做得更好，這不只是有沒有進球，而是要為自己球隊創造得分空檔，但顯然沒有做到。」

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