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東奧》再見觸身險勝 南韓報復以色列

2021/07/30 05:30

吳昇桓9局上登板，挨轟全壘打。（特派記者羅志朋攝）

全壘打互轟 戰到延長賽

以色列後援投手布萊奇（左）對南韓梁義智（右）投出再見觸身，懊惱不已。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕棒球項目上回出現在奧運，是2008年北京奧運，當年南韓隊由金卿文擔任總教練奪下金牌。本屆棒球相隔13年重返奧運，再度由金卿文掌兵，首戰對手就是4年前經典賽曾不敵的以色列隊。雙方此役你來我往，戰到延長賽第10局突破僵局制，南韓隊靠著連續兩次觸身球，戲劇化以6：5帶走勝利。

雙方比賽前段全壘打互轟，以色列老將金斯勒3局率先開轟、拉凡威則上演單場雙響砲。南韓隊火力也兇猛，吳智煥4局下擊出2分砲，李政厚、金賢洙7局上演連兩打席開轟。拉凡威的其中1轟，9局上從「石佛」吳昇桓手中擊出，幫助球隊追平，吳昇桓10局續投，未再讓以色列隊攻下分數。

「石佛」也挨轟 第10局守住

10局下，南韓隊運用觸擊戰術將一、二壘跑者護送上二、三壘，以色列隊後援投手布萊奇（Jeremy Bleich）再拿下一出局，眼見有機會守住半局，卻砸到許敬民造成滿壘，布萊奇的下1球馬上就又削到梁義智球衣，梁義智當下舉起雙手開心慶賀，布萊奇只得仰頭大嘆。

2017年經典賽，南韓隊在自家高尺巨蛋1：2敗給以色列隊，昨不敢輕敵，卻也歷經一番艱辛才奪勝。

以色列隊的成員有像昨開轟的金斯勒、拉凡威等大聯盟退役老將，也有如查德、昨先發傷退的莫斯科特等擔任小聯盟調度員或投手教練者復出，42歲的利佩茨資歷更有趣，正職是紐約某公司音樂總監的他，為奧運夢復出加入以色列隊。

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