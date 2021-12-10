林華韋接悍將 王正棠要試著改口

王正棠（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕林華韋上任富邦悍將領隊，總教練洪一中將轉顧問，王正棠坦言有點驚訝，但也積極在高雄自主訓練，全力填補今年球季不足之處，無論教練團休季的變動，都會做好準備迎接新球季。

台體大結緣 當年教頭變領隊

王正棠今年獲得不少機會，最常扮演打線前2棒的重要棒次，整季累積381打席數，生涯第2次跨過規定打席門檻。今年能擠進打擊排行榜的富邦打者，只有他跟林益全，洪總給的機會讓王正棠心懷感激。

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富邦7日宣布上任領隊的林華韋，王正棠也不陌生，過去效力台灣體大棒球隊期間，林華韋就是總教練。他說，「對校長印象是很端莊，感覺很有禮貌。我進去球隊時，校長比較忙，較少來球隊，但是偶爾也會來為全隊勉勵幾句話。」

富邦原訂11月底秋訓，球團指出因賽季過長取消，背後也有教練團震盪因素，這些場外風雲是否影響選手？王正棠說，「我都專注在我的訓練上，比較不會去看這些。」

王正棠今年打擊率僅2成35，寫生涯最低紀錄，休季在高雄聘請訓練師，藉由自主訓練來強化受傷的部位，「像是腿和側腹斜肌都有拉到的現象，希望透過訓練增加肌力，準備好來面對明年球季。」

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