晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林華韋接悍將 王正棠要試著改口

2021/12/10 05:30

王正棠（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕林華韋上任富邦悍將領隊，總教練洪一中將轉顧問，王正棠坦言有點驚訝，但也積極在高雄自主訓練，全力填補今年球季不足之處，無論教練團休季的變動，都會做好準備迎接新球季。

台體大結緣 當年教頭變領隊

王正棠今年獲得不少機會，最常扮演打線前2棒的重要棒次，整季累積381打席數，生涯第2次跨過規定打席門檻。今年能擠進打擊排行榜的富邦打者，只有他跟林益全，洪總給的機會讓王正棠心懷感激。

富邦7日宣布上任領隊的林華韋，王正棠也不陌生，過去效力台灣體大棒球隊期間，林華韋就是總教練。他說，「對校長印象是很端莊，感覺很有禮貌。我進去球隊時，校長比較忙，較少來球隊，但是偶爾也會來為全隊勉勵幾句話。」

富邦原訂11月底秋訓，球團指出因賽季過長取消，背後也有教練團震盪因素，這些場外風雲是否影響選手？王正棠說，「我都專注在我的訓練上，比較不會去看這些。」

王正棠今年打擊率僅2成35，寫生涯最低紀錄，休季在高雄聘請訓練師，藉由自主訓練來強化受傷的部位，「像是腿和側腹斜肌都有拉到的現象，希望透過訓練增加肌力，準備好來面對明年球季。」

洪一中執教悍將時期 投野登板、打席數排行

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。