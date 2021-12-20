休瓦特出任大都會新教頭

休瓦特出任大都會新任總教練。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕紐約大都會昨發布季後大聯盟封館以來最重要的人事任命，球隊老闆寇恩在推特上宣布休瓦特為新任總教練，他將與大都會簽下3年合約，成為史上第5位執教過紐約兩支職棒隊的教頭。

休瓦特小檔案

休瓦特現年65歲，總教練年資長達20年，三度獲選美聯年度最佳總教練，生涯執教1551勝排史上第24，雖三度率隊拿到分區冠軍、六度率隊打進季後賽，但都沒打進世界大賽。

請繼續往下閱讀...

休瓦特執教金鶯8年有4年帶過陳偉殷，不僅數次公開指正美媒誤稱陳偉殷來自中國的錯誤，還主動解釋「中國是中國，台灣是台灣，它們是不一樣的國家」、「不是中華台北，是臺灣，差別很大的」。

過去只有4位總教練曾在紐約兩隊都執教，依序是史丹格（1949-60洋基，1962-65大都會）、貝拉（1964、1984-85洋基，1972-75大都會）、格林（1989洋基，1993-96大都會）、托瑞（1977-81大都會，1996-2007洋基），休瓦特是第5人。

大都會季後展開總教練面試，休瓦特與太空人板凳教練艾斯帕達、光芒板凳教練奎特拉羅進入最後決選名單，美媒上週就預測，唯一有總教練資歷的休瓦特最有機會脫穎而出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法