猿中線首席 競爭白熱化

桃猿成晉（左起）、陳晨威、廖健富和郭嚴文在嘉義春訓。（記者廖耀東攝）

桃猿總教練曾豪駒（右一）和首席教練古久保健二（左一）利用春訓空檔直接開起場上會議。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿本月底打3場隊內賽，預定3月有14場自辦賽，球隊中線成為觀戰焦點。主戰游擊手林承飛去服兵役恐影響調整，但積極卡位的馬傑森值得觀察；去年下半季轉戰中外野的林立，新球季回歸二壘有進展，快腿陳晨威有望爭取中外野防區；強打捕手廖健富走出肩傷陰霾，準備在本壘後方強勢回歸。

陳晨威（左一）在外野組訓練。（記者廖耀東攝）

【陳晨威心向內野 人設在外野】

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕樂天桃猿昨上午進行戰術綜合演練和守備練習，原本想回內野的陳晨威，改到外野組訓練，新球季的定位仍可能是中外野。總教練曾豪駒表示，他在這個循環先到外野訓練，內野再安排特守，需要更多時間完成基本動作。

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中外野人選 被看好50盜

陳晨威跟林立今年春訓都挑戰回歸內野，去年從5月轉戰外野的林立，依舊留在二壘練習，新球季搶攻位置有譜。陳晨威則說，練習外野比例會放多一點，畢竟前2季不在內野，腳步移動和轉向還沒有很流暢。

林立外轉內 拚回歸二壘

桃猿找2名日籍教練古久保健二、西村彌助陣，春訓導入日本跑壘技巧。古久保說，樂天速度聯盟頂尖，特別是陳晨威，「我有跟他談過，看如何幫他能夠冷靜觀察投手，今年跑個50盜。」

前年盜壘王陳晨威去年僅有18次盜壘成功，今年不僅持續專研離壘距離，跑壘也下功夫。他說，日式訓練有些繞壘角度和離壘方式不太一樣，更加細膩，很要求踩壘包的位置，幅度若越小，跑壘距離就會縮短。

馬傑森（記者廖耀東攝）

【林承飛離線12天 馬傑森「游」機可乘】

樂天桃猿2020年第一指名馬傑森去年在內野3個位置奔走，今年春訓以游擊為主，迎接生涯第3個球季，他渴求跑打守都比去年更好。

樂天桃猿主戰游擊手林承飛在14日服12天兵役，2月底才能歸隊，總教練曾豪駒指出，還要看他歸隊訓練狀況，不過距離4月開幕戰還有1個多月，應該沒有什麼問題。

卡位游擊 專注力待加強

昨在守備練習中，馬傑森、馮健庭、余德龍和自主培訓的藍震威都在游擊區。曾總指出，馬傑森是人選，但他的守備細節還要加強，雖然接、傳球穩定，有時專注力沒那麼好，這是年輕球員常犯的錯誤。

針對游擊區的課題，馬傑森表示，跑位和移動範圍還要再努力，「打擊上也希望有所突破，要比去年更好，目前按照教練開的課表走，狀況是好的。」

廖健富（記者廖耀東攝）

【廖健富是好捕手 古久保雞蛋挑骨頭】

樂天桃猿強打捕手廖健富去年受右肩關節唇破裂影響，蹲捕場數剩下23場，一度要轉練一壘，今年春訓仍專注在捕手訓練。他說，先把傷養好，目前已好超過一半，傳接球就差強度和距離。

肩傷復元中 上半季且戰且走

桃猿今年請來前3年在富邦悍將擔任投捕教練的古久保健二，昨天他在實戰投打練習觀察廖健富蹲捕，「有好捕手的氛圍，預備姿勢不會很僵硬，處於一個放鬆的狀態，沒什麼缺點，若要挑，就是手腕運用可以更好。」

廖健富課題在於肩傷，古久保健二認為跟去年富邦的張進德類似，先好好保養肩膀，不要太勉強他，避免太多連續蹲捕出賽，上半季要比較小心，等待他回到正常狀態。

廖健富在職棒生涯5場，蹲捕最多是2020年的65場，即便生涯打擊三圍高達「3、4、5」，即打擊率、上壘率和長打率至少分別達到3成、4成和5成，沒有一季達成規定打席數（372打席）來角逐獎項，他說，這是今年的目標之一。

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