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21歲月領30萬 江坤宇︰想都沒想過

2022/02/28 05:30

中信兄弟江坤宇。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕才21歲就月領30萬元，江坤宇不諱言「想都沒想過」，除了感謝中信兄弟球團的肯定，對未來有意挑戰職棒的高中畢業球員，他也以親身經驗提供建議：隨時把自己準備好，機會來了要好好把握。

江坤宇去年月薪22萬元，按照球團「奪冠主力球員至少加薪10萬元」的規劃，今年月薪至少32萬元，他表示，談薪水都交給經紀公司，還不清楚最終結果，如果有30萬元要謝謝球團肯定，「我自己也嚇了一跳，真的想都沒想過。」

江坤宇指出，進職棒還不到4年，當初沒想那麼多，只要能上一軍、穩定出賽就很滿足，畢竟自己年紀很輕，要學的東西還有很多，只能把教練吩咐的做好，「職棒不是你想怎樣就能怎樣，每天把該做的做好，這是最基本的。」

當「複」翁 江︰現在沒想法

得知生日差不到20天林靖凱可望與統一獅簽下複數年合約，江坤宇很為麻吉高興，他覺得，林靖凱去年表現很好，不管簽2年或3年都要恭喜，「我們有聊到複數年合約，但我現在沒有那個想法，只想讓自己的表現更穩定一點，也許再過幾年就會想了。」

同樣21歲就拿30萬元月薪，江坤宇、林靖凱勢必成為高中畢業球員挑戰職棒的榜樣，他能給的建議是：每個階段的目標都不同，設定好就一步一步去達成，「因為不知道機會什麼時候會來，只有隨時把自己準備好，我只是運氣比較好。」

每個月可能突然多出10萬元，江坤宇坦承，還沒想到要如何運用，「錢都是爸媽幫我管理，應該先會先存起來吧？爸爸也會提供理財方面的規劃，我就專心在球場上。」

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