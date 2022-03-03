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未來國手3星彩 政大問鼎2連霸

2022/03/03 05:30

政治大學張鎮衙（右，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕政治大學的張鎮衙、林彥廷和游艾喆被看好未來能成為台灣男籃國手，但政大昨不靠「未來國手」，由大二王凱裕轟24分、大一菜鳥蔡宸綱進帳23分，以107：64大勝萬能科大，8強賽進帳5連勝確定收下4強門票，續朝2連霸之路邁進。

台灣隊的世界盃第二階段資格賽大名單中，張鎮衙、林彥廷和游艾喆有入選，只因UBA賽事才放棄培訓。

政大主帥陳子威球員時代屬國家隊常客，他透露，當年很早進到國家隊，並到國際賽增廣見聞，球技確實能大幅提升。如今，看著張鎮衙、林彥廷和游艾喆，陳子威認為，近年受疫情影響除了國際賽減少，以及瓊斯盃2年未辦，這批學生也無緣先到台灣白隊打瓊斯盃。

政大林彥廷（記者陳志曲攝）

3大將急需國際賽經驗

張鎮衙、林彥廷和游艾喆的能力，堪稱現階段UBA數一數二，陳子威期待3人能先在UBA強化對抗性，以進入培訓隊為目標，屆時即使只是跟著職業球員或旅外好手訓練，也能吸取經驗並大幅進步。

至於未來3人有無機會在國家隊站穩腳步？陳子威認為，國家隊成員都是一時之選，因此球員至少要具備一項最出眾的技能，像外線穩定性高或防守能力優異，並懂得把握機會一展能力。

台灣男籃未來式

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