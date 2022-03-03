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中職幾隊才夠? 「第7、8隊也有機會」

2022/03/03 05:30

蔡其昌（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼集團昨赴聯盟簽訂加盟意向書，若常務理事會審核通過，新球隊「台鋼雄鷹」將誕生，將宣告中職繼2008年後，再次回到6隊規模。中職會長蔡其昌說，若球界仍有足夠優秀球員，第7、8隊也並非遙不可及。

繼2008年後重現6隊規模

中職上回有6隊光景是2008年，當時發生「黑米事件」後，米迪亞暴龍遭停權後解散、中信鯨也在季後解散。該年度，中職場均進場人數是低點的1922人，去年在疫情導致停賽、進場人數限制狀況下，場均仍有3180人之譜。

如今，中職先是在2019年迎接味全龍回歸，現又收到台鋼集團意向書。蔡其昌說：「職棒歷經過往低迷，現已經要再創高峰，回到6隊水準。球迷討論到底幾隊才夠？隊伍數並非僵化定點，若還有更多優秀選手，第7、8隊也有機會進來，希望職棒環境是只有更好、沒有最好。」

台鋼擘劃高屏棒球願景

台鋼集團為南部在地企業，董事長王炯棻說，雖然北部有市場是事實，但在北部球場已都有屬地、自身企業出身南部，沒道理不選擇高雄澄清湖球場當主場，也希望帶動高屏三級棒球風氣。

由於才剛遞交意向書，台鋼集團表示還不便透露球場整建細節。中職會長蔡其昌倒是以球迷角度給建議。蔡其昌說：「比賽場地基本上沒問題，但能夠再更安全一點，要能夠給球迷舒適的看球環境。行政空間如VIP室，過往洲際或桃園球場也都改建過，可以成為營收來源。」

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