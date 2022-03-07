哈波好想炸裂 向建仔「要工作」

費城人球星哈波在IG動態換穿中信兄弟球衣，搞笑向前隊友王建民喊話：「你需要人手嗎?」（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟封館未解，不但旅美球員張育成仍滯留台灣等消息，費城人球星哈波接連在個人IG動態「換穿」讀賣巨人、中信兄弟球衣的舉動，也引發各界關注；和哈波當過隊友的王建民則說：「他應該就是蠻想打球的吧。」

由於勞資雙方遲未達成新版協議共識，自去年12月3日大聯盟宣布封館以來已進入第94天，今天重啟協商，能否出現曙光備受期待。只是現階段球員苦無球打，就連今年年薪高達2600萬美元的哈波，都接連用戲謔的搞笑方式向亞洲職棒問路，更凸顯對於目前僵局的無奈。

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哈波在1日先放上身穿讀賣巨人球衣的合成圖，並向巨人球團喊話可找自己的經紀人波拉斯談談，前天深夜他再改披兄弟黃衫，並向曾於2012年在國民當過隊友的王建民喊話：「你需要人手嗎?」不但立刻引來兄弟球團回應「一起炸裂」，就連建仔昨都特別透過影片回覆前隊友的需求。

王建民當然歡迎哈波到台灣打球，還打算帶他到101大樓等景點走走，並推薦臭豆腐值得一試。根據球員工會在封館前發給球員的指引，球員在封館期間確實可以到國外職棒打球，也讓台灣球迷熱烈討論哈波來台的可能性。

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