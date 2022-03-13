晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

T1聯盟》英熊烏龍日 偷走1.5小時待懲處

2022/03/13 05:30

雲豹洋將狄安森（右）全場攻下23分。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟台啤英熊昨天發生帶錯球衣的烏龍事件，造成比賽延後1.5小時開打，但桃園雲豹未受影響，靠著狄安森決勝節包辦10分、全場攻下23分，加上戴維斯關鍵時刻攻守建功，終場101：96逆轉，奪下在主場中原大學體育館的歷史性首勝。

賽前帶錯球衣 賽末失誤遭逆轉

英熊隊賽前才發現帶錯球衣，形成兩隊都穿深色戰袍出戰的窘境，當下緊急從台北運送替代的淺色球衣，讓原本表訂晚間5點30分開打的比賽，拖到7點才進行，球隊致上歉意，也願接受聯盟懲處。

在本土一哥蔣淯安輪休下，英熊打得格外辛苦，泰國外援林泰樂和213公分長人大福「開箱」首戰表現不如預期，兩人合計只得8分，蓋樂威拿31分最佳，士東有27分。

兩隊一路拉鋸，雲豹靠著戴維斯決勝節最後1分12秒放進超前分，接著又送出關鍵阻攻奠定勝基，英熊則自亂陣腳，最後一波進攻還發生踩線失誤，慘吞近4戰第3敗。

雲豹致勝功臣狄安森說：「很享受這場比賽，也感謝隊友和教練相信我的出手選擇。」

另一場，台中葳格太陽共6人得分達雙位數，桑尼拿26分、16籃板表現最佳，率隊以115：91收拾台南台鋼獵鷹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。