T1聯盟》英熊烏龍日 偷走1.5小時待懲處

雲豹洋將狄安森（右）全場攻下23分。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟台啤英熊昨天發生帶錯球衣的烏龍事件，造成比賽延後1.5小時開打，但桃園雲豹未受影響，靠著狄安森決勝節包辦10分、全場攻下23分，加上戴維斯關鍵時刻攻守建功，終場101：96逆轉，奪下在主場中原大學體育館的歷史性首勝。

賽前帶錯球衣 賽末失誤遭逆轉

英熊隊賽前才發現帶錯球衣，形成兩隊都穿深色戰袍出戰的窘境，當下緊急從台北運送替代的淺色球衣，讓原本表訂晚間5點30分開打的比賽，拖到7點才進行，球隊致上歉意，也願接受聯盟懲處。

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在本土一哥蔣淯安輪休下，英熊打得格外辛苦，泰國外援林泰樂和213公分長人大福「開箱」首戰表現不如預期，兩人合計只得8分，蓋樂威拿31分最佳，士東有27分。

兩隊一路拉鋸，雲豹靠著戴維斯決勝節最後1分12秒放進超前分，接著又送出關鍵阻攻奠定勝基，英熊則自亂陣腳，最後一波進攻還發生踩線失誤，慘吞近4戰第3敗。

雲豹致勝功臣狄安森說：「很享受這場比賽，也感謝隊友和教練相信我的出手選擇。」

另一場，台中葳格太陽共6人得分達雙位數，桑尼拿26分、16籃板表現最佳，率隊以115：91收拾台南台鋼獵鷹。

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