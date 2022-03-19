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大都會林子偉 準備狙擊大聯盟

2022/03/19 05:30

林子偉延續旅美生涯，獲大都會小聯盟合約。（經紀公司提供）

大都會3A官網已放上林子偉資料。（取自網路）

2月實戰吸球探 小聯盟約到手

〔記者羅志朋／綜合報導〕28歲林子偉日前堅定表示今年不考慮中職選秀、目標拚回大聯盟，昨確定與紐約大都會簽下小聯盟合約，成為繼胡金龍後隊史第2位台將，經紀人陳德倫表示，等工作簽證辦妥即赴美向球隊報到，離台前隨統一獅二軍練球。

去年林子偉效力雙城僅在大聯盟出賽1場，因側腹肌撕裂傷球季提前報銷，季後未獲續約，今年2月下旬在斗六球場進行實戰測試會，逾10隊美職與中職球探到場，如今終於等到機會，開季預計從3A出發，大都會3A官網點將錄已放上他的大頭照。

林子偉主守二、游，大都會主戰游擊手為大咖球星林多，明星二壘手卡諾因禁藥問題去年遭禁賽一整季，本季力拚東山再起變數不小，總教練休瓦特日前表明，二壘防區交給麥克內爾，卡諾可能移防一壘。麥克內爾去年出賽120場、打擊率2成51，是大都會極力栽培的二壘戰將，但以球隊隊型來看，二、游替補戰力較薄弱，也成為林子偉的機會。

林子偉休季期間隨獅隊練球，手感維持在高檔。（資料照）

攻二、游拚手感 獅辰總掛認證

「哪怕是一年也好，我相信一定有球隊。」林子偉上月受訪時就對自己信心不減，希望能再拚上大聯盟，就算只有一年都好。他隨獅隊練球狀況不俗，二軍總教練劉育辰從旁觀察，認為他揮棒簡潔、打擊狀況很理想。

林子偉2012年以205萬美元簽約金加盟紅襪，旅美台將僅次曹錦輝的220萬美元，累計大聯盟生涯出賽102場，打擊率2成23，如今加盟大都會，為個人旅美生涯第3隊。今年總計18名台灣球員在美職體系發展，其中投手12人、捕手1人、內野手5人，僅守護者隊張育成在40人名單，他今有望在首場熱身賽出賽。

本季有18名台將在美職發展，僅張育成在40人名單。
（取自張育成IG）

今年美職台將

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