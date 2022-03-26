T1》從裕隆轉檯雲豹 盧捷閔打出代表作

雲豹盧捷閔（中）打出生涯代表作。（官方提供）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕T1職業籃球聯盟昨上演爐主之爭，桃園雲豹盧捷閔打出生涯代表作，全場三分球9投6中，轟下全場本土最高22分，洋將戴維斯攻守俱佳，進帳29分、17籃板，終場雲豹109：93擊敗台南獵鷹，戰績5勝14敗保住例行賽第5名，同時拉開與墊底的獵鷹1.5場勝差。

近況奇佳的雲豹在第二節中段逐漸擴大領先至雙位數，末節更靠著一波13：3的猛攻，取得全場最多23分領先，勝負提前揭曉。雲豹近4場拿下3勝，同時雙方本季6次交手全部結束，雲豹拿下4勝。

請繼續往下閱讀...

盧捷閔學生時期戰功彪炳，在籃球名校HBL能仁家商、UBA輔仁大學都是主力，並在2017年提前告別大學生涯，在SBL選秀首輪就被裕隆選中，無奈僅待了3個球季就因發展不順，提前告別籃壇。

本季T1聯盟成立，加上已在職籃站穩腳步的弟弟盧峻翔不斷鼓勵，才決定重返球場，近期成為球隊的固定先發。昨第一節就投進3個三分球、轟下11分，成為球隊一路領先的關鍵人物。盧捷閔表示，「其實前幾場的狀況並不好，但教練團不斷鼓勵我，此役投籃不再猶豫，很高興有把握住空檔。」

獵鷹「新台灣人」阿提諾歸隊，新洋將雷神、從中信特攻交易來的呂濟而昨皆首度出賽，阿提諾攻下23分、16籃板，呂濟而則貢獻15分，雷神替補出賽、拿下6分。呂濟而表示，「球隊氣氛很好，但彼此默契還要再加強，本場比賽很多戰術沒有確實執行，未來必須再磨合。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法