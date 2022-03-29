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暌違293天解套 厄文主場情怯

2022/03/29 05:30

籃網主控厄文（右）暌違293天後首度於主場出賽，但手感欠佳，只貢獻16分、11次助攻。（美聯社）

22投6中不敵黃蜂

〔記者吳孟儒／綜合報導〕隨著紐約市長宣佈鬆綁防疫政策，沒接種疫苗的厄文也獲得解套，昨天在暌違293天後首度於主場出賽，但手感欠佳，22投僅6中，只貢獻16分、11次助攻，終場籃網以110：119不敵黃蜂，排名下滑至東部第9。

籃網落居東部第9

厄文重新站上主場卻顯得有些生澀，前3節13次出手只命中2球，決勝節才找回手感，靠著無解的個人單打連拿8分，扳回點顏面，只可惜最終還是功虧一簣，他也承認表現確實不好，「有時出手感覺不錯，但還是進不了。」

相比個人表現及勝負，厄文認為，這場能出賽的意義超乎籃球本身，對於其他選擇不打疫苗的人也是種鼓舞，「我代表的是更多與我遭遇相同的人，現在我可以出賽，也意味著有更多人可以重回自己的工作崗位。」

堅決不打疫苗的厄文也重申自己的理念，不會屈服於外界的質疑聲浪而背棄信仰，「我堅持我所相信的事，也會捍衛我的自由，而自由就是在無人干擾下做出選擇。」

攻下27分的杜蘭特也很開心厄文回歸，讓籃網在衝刺戰績的關鍵階段多了一大助力，因為接下來剩下7場有5戰在主場舉行，而另一利多是有5場對手的勝率在5成以下。

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