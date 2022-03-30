獅春訓MVP 搶攻林安可外野席

獲封獅隊春訓MVP的邱智呈，力拚外野先發機會。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕在獅隊外野傷兵潮湧現，邱智呈抓住得來不易的機會，預約生涯首次開季一軍，堪稱最大黑馬。總教練林岳平把「春訓MVP」頭銜投給他，明言跟施冠宇競爭開季先發外野手。

外號「小黑」的邱智呈身處三帥壟斷的外野競爭環境，生涯僅有4場一軍經驗。今年獅隊外野狀況百出，從不動先發的林安可、到替補的張偉聖和羅暐捷皆受傷痛之神所擾，邱智呈從夾縫中打出驚奇，公辦熱身賽以打擊率4成28收尾。

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餅總指出，邱智呈跟隨球隊打得不差，擔任開路先鋒也有張偉聖的感覺，令人感到驚奇，「他的速度快，守備也進步到外野3個位置都能守。」

邱智呈去年整季都在二軍，球季結束後很早就投入訓練。他自評，去年守備不如人，教練團安排守中外野，是特別加強的重點，「現在感覺很不錯，展現速度和守備的優勢，打擊就是確實執行任務。」

春訓剛開跑時，邱智呈看見外野人才眾多，心想機會可能比較少，但也抱持無論有無傷兵出現，先把自己準備好，等待機會的到來。

邱智呈指出，餅總給很多機會，他也很認真，珍惜這些機會，就算沒在場上也要專注在比賽中。今年獅隊外野陣容，陳傑憲和蘇智傑坐鎮2席，邱智呈跟施冠宇爭另一席，林焌翰則是替補候選。

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