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林韋翰加盟特攻 鮭魚返鄉續篇

2022/03/31 05:30

林韋翰加盟中信特攻，家人也到場加油。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣旅外好手林韋翰重返台灣籃壇，加入T1聯盟新北中信特攻，將穿上紀念父親的16號球衣，預計最快這週六和桃園雲豹一戰會正式亮相，他也希望返台後能一圓冠軍夢，並幫助年輕球員成長。

31歲的林韋翰過去在SBL曾效力裕隆、金酒，並在2019年投入CBA選秀，以第一輪第五順位被青島選中，獲得穩定出賽機會，也成為首位在SBL和CBA都締造大三元的台灣球員。

時隔兩年多回到台灣籃壇，他表示還需要一點時間找回比賽狀態，「場上的適應問題不大，反倒是場外生活需要一點時間適應。」他笑說，能回台灣打球最開心的其實是他自己，他很感謝旅外期間，老婆「一打二」獨自照顧孩子，「回到家看到老婆、小孩，練球比賽再累都覺得沒事了。」

「本土第一控衛」 直言不敢當

總教練李逸驊計畫讓林韋翰這週六先發登場，過去也是後衛出身的李逸驊大讚，林韋翰是目前「本土第一控衛」。對於主帥的高評價，林韋翰謙虛地笑說，大家看的點不一樣，但他不認為自己是第一，各隊控衛各有特色，像是蔣淯安攻擊能力好、速度快，布銳克曼有很好的傳球視野和組織能力。

林韋翰期望，加入特攻後能一圓冠軍夢，「我沒打過冠軍戰也沒拿過總冠軍，這是我到特攻很重要的目標，我也想把經驗傳承給年輕球員，幫助他們成長，未來也有實力進國家隊。」

返台觸動劉錚、陳盈駿

近期台灣籃壇發展蓬勃，林韋翰透露，返台前和人在CBA的劉錚、陳盈駿聊過相關話題，「台灣環境越來越好，看到我和（周）儀翔回來，他們也會有想法。」

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